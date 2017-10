Der britische Billigflieger Easyjet übernimmt vom insolventen Konkurrenten Air Berlin für 40 Millionen Euro Teile des Betriebs am Flughafen Berlin-Tegel.

Das teilten beide Unternehmen in der Nacht in einer Pflichtmitteilung für die Börse mit. Zu dem Geschäft gehörten auch die betreffenden Slots, also die Zeitfenster für Abflüge und Landungen, sowie Buchungen. Easyjet erklärte, während der Wintersaison werde es einen eingeschränkten Flugplan geben. Vom Sommer 2018 an werde dieser ausgeweitet. Air Berlin hatte sich bereits mit der Lufthansa über den Kauf von mehreren Unternehmensteilen geeinigt.



Gestern Abend stellte Air Berlin nach knapp 40 Jahren den Flugbetrieb ein. Die letzte Maschine landete von München kommend in Berlin.