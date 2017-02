Lufthansa Lohnstreit mit Piloten beigelegt

Lufthansa und Vereinigung Cockpit legen Streit über Pilotengehälter bei. (picture-alliance / dpa / Daniel Reinhardt)

Im seit 2012 andauernden Tarifstreit zwischen der Lufthansa und ihren Piloten um mehr Lohn hat es eine Einigung gegeben.

Beide Seiten nahmen eine Empfehlung des Schlichters an, die eine Lohnerhöhung in vier Stufen über insgesamt 8,7 Prozent vorsieht. Zusätzlich erhalten die Beschäftigten eine Einmalzahlung von bis zu 6.000 Euro. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit empfahl ihren Mitgliedern, den Kompromiss zum Gehalt anzunehmen. Die Tarifparteien wollen nun auch einen neuen Anlauf zur Lösung anderer offener Punkte nehmen. Streitpunkte sind vor allem die Früh- und Betriebsrente der Flugzeugführer.



Die Lufthansa kündigte an, die Mehrausgaben von 85 Millionen Euro für die Gehälter an anderer Stelle einzusparen. 40 neue Flugzeuge sollten künftig bei Tochtergesellschaften mit niedrigeren Arbeitskosten eingesetzt werden. Möglicherweise werde auch eine neue Gesellschaft gegründet. Die Kabinengewerkschaft Ufo warnte, diese Pläne gefährdeten den Bebriebsfrieden. Denn solche Maßnahmen beträfen auch Flugbegleiter und Bodenpersonal.