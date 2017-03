Die Lufthansa hat im vergangenen Jahr trotz Pilotenstreik und Terrorangst erneut einen Rekordgewinn erzielt.

Wie der Dax-Konzern in München mitteilte, belief sich das Plus auf rund 1,8 Milliarden Euro nach 1,7 Milliarden vor einem Jahr. Im laufenden Jahr werde der operative Gewinn wegen steigender Kerosinkosten und sinkender Ticketpreise leicht zurückgehen, kündigte die Lufthansa an. Der Konzern schlägt seinen Aktionären eine unveränderte Dividende von 50 Cent vor.