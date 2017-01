Lufthansa-Schlichtung Weiter keine Einigung bei Gehaltsfragen für Piloten

Zwei Piloten sitzen in Hamburg im Cockpit eines Lufthansa-Airbus A380. (picture-alliance / dpa / Daniel Reinhardt)

Im Schlichtungsverfahren zwischen der Lufthansa und ihren Konzernpiloten gibt es weiter keine einvernehmliche Lösung.

Wie die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit in Frankfurt am Main mitteilte, wurden die Gespräche heute ohne Ergebnis beendet. Allerdings habe der Schlichter jetzt noch einige Tage Zeit, einen Kompromissvorschlag zu erarbeiten, der beiden Seiten noch einmal vorgelegt werden könne. - Bei dem Konflikt geht es um Gehaltsfragen für rund 5.400 Lufthansa-Piloten. Lufthansa hatte über einen mehrjährigen Tarifzeitraum eine Einmalzahlung und 4,4 Prozent mehr Geld angeboten. Die Gewerkschaft hatte in fünf Jahresschritten über 20 Prozent verlangt.