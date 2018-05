In Hamburg sind um Mitternacht die bundesweit ersten Fahrverbote für Dieselfahrzeuge in Kraft getreten, die nicht die Euro-Norm 6 erfüllen.

Die Stadt will damit die Stickoxidbelastung senken. Die Beschränkungen gelten auf Streckenabschnitten zweier stark befahrener Straßen im Bezirk Altona. Die Polizei will das Fahrverbot stichprobenartig kontrollieren. Es gibt zahlreiche Ausnahmen für Anwohner und Anlieger. Auch Linienbusse des öffentlichen Personennahverkehrs sind ausgenommen. Hamburg ist die erste Stadt Deutschlands, die von Durchfahrtsbeschränkungen Gebrauch macht.



Das Bundesverwaltungsgericht hatte solche Maßnahmen zur Luftverbesserung in Grundsatzurteilen für prinzipiell zulässig erklärt.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.