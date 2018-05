Wegen zu hoher Luftverschmutzung in deutschen Städten verklagt die EU-Kommission die Bundesrepublik vor dem Europäischen Gerichtshof.

Wie Umweltkommissar Vella in Brüssel mitteilte, gilt dies auch für Frankreich, Großbritannien, Italien, Ungarn und Rumänien. Diese Länder hätten es versäumt, sich für die Einhaltung der Grenzwerte für Feinstaub oder Stickoxide einzusetzen, sagte Vella.



In Deutschland waren die Stickoxid-Werte in zuletzt 66 Kommunen zu hoch. Damit dürfte die Diskussion über Diesel-Fahrverbote neuen Auftrieb bekommen.



Die Kommission hatte 2015 ein Verfahren gegen Deutschland und andere Länder wegen Verstößen gegen EU-Recht eröffnet. Im vergangenen Jahr reagierte die Bundesregierung mit dem "Sofortprogramm für saubere Luft". Beim "Diesel-Gipfel" im August 2017 versprach die Autoindustrie zudem Softwareupdates für Dieselautos, um die Emissionen zu senken. Die EU-Kommission zeigte sich aber skeptisch, ob dies ausreichend ist.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.