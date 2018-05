Das Umweltbundesamt hat angesichts der EU-Klage gegen Deutschland verschärfte Maßnahmen zur Nachrüstung älterer Diesel-Fahrzeuge gefordert.

Sauberer werde es in den Innenstädten nur, wenn die Hersteller die Nachrüstung von Autos mit der Euronorm 4 und 5 ernsthaft angingen, sagte Behördenchefin Krautzberger der "Süddeutschen Zeitung". Software-Updates reichten nicht aus.



Auch der Umweltverband BUND sieht vor allem die Hersteller in der Pflicht. Es müsse Hardware-Nachrüstungen bei Dieselfahrzeugen geben sowie ein temporäres Verkausfsverbot für Fahrzeuge, die die Grenzwerte deutlich überschritten, sagte BUND-Verkehrsexperte Fellermann im Deutschlandfunk (Audio-Link).



Der deutsche Städte- und Gemeindebund verlangte von der EU-Kommission Finanzhilfen, um schneller Schadstoffreduzierungen zu erreichen. Hauptgeschäftsführer Landsberg sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, nötig sei eine Verkehrswende. So müssten unter anderem mehr Busse umgerüstet und der öffentliche Nahverkehr ausgebaut werden.



Bundeskanzlerin Merkel reagierte gelassen auf die Klage der EU-Kommission wegen der Luftqualität in Deutschland. Man sei auf einem sehr guten Weg, sagte sie am Rande des EU-Gipfelstreffens in Sofia. Die Bundesregierung habe Förderprogramme aufgelegt, um die Kommunen dabei zu unterstützen, die Schadstoff-Grenzwerte einzuhalten.



Grünen-Fraktionschef Hofreiter bezeichnete die Brüsseler Entscheidung dagegen als "Klatsche mit Ansage" für die Regierung. Lethargie, Kumpanei mit der Autoindustrie und Ignoranz hätten dazu geführt, dass Deutschland nun vor Gericht stehe.



Die EU-Kommission hatte gestern angekündigt, Deutschland und fünf andere Länder wegen zu hoher Luftverschmutzung in Städten vor dem Europäischen Gerichtshof zu verklagen.

