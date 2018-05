Nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation sterben jedes Jahr sieben Millionen Menschen durch verpestete Luft.

In einem neuen Bericht der WHO heißt es, neun von zehn Menschen weltweit müssten Luft einatmen, die eine zu hohe Konzentration an Schadstoffen aufweise. Die Folge seien Herzerkrankungen, Schlaganfälle oder Lungenkrebs. Etwa 90 Prozent der Todesfälle durch verschmutzte Luft seien in Entwicklungs- und Schwellenländern zu verzeichnen.



WHO-Generaldirektor Ghebreyesus sagte in Genf, die Regierungen müssten entschlossener gegen die Verschmutzung vorgehen.

