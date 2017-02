Luftwaffenbasis Incirlik Türkei verlangt alle Daten von Bundeswehr-Aufklärungsflügen

Blick auf die Militärbasis Incirlik in der Türkei. (TARIK TINAZAY / AFP)

Die türkische Regierung verlangt vollen Zugang zu den Aufklärungsergebnissen der in Incirlik stationierten Bundeswehr-Tornados.

Der stellvertetende Ministerpräsident Kurtulmus sagte in Ankara, die internationale Koalition dürfe ihren Informationsaustausch nicht auf Erkenntnisse über die Terrormiliz IS beschränken; sie müsse auch Daten über die Kurden-Milizen der PYD liefern. Die PYD geht im Norden Syriens mit Unterstützung der USA gegen den IS vor, wird aber selbst von der türkischen Armee bekämpft. Ankara befürchtet, dass die Kurden in Syrien und der Türkei ein autonomes Gebiet schaffen wollen.