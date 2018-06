Lumix Festival Hannover Die emotionale Kraft der Bilder

"Gute Fotografie setzt immer noch Emotionen frei", sagte der Fotograf Hannes Jung im Dlf. Er wurde international bekannt mit seiner Serie "New Right", die AfD-Spitzenpolitiker und ihre Wähler zeigt. Ab heute sind seine Bilder auf dem Lumix Festival für jungen Fotojournalismus in Hannover zu sehen.

Hannes Jung im Corsogespräch mit Susanne Luerweg

