Die EU-Außenminister beraten heute in Luxemburg über den Bürgerkrieg in Syrien.

Es geht unter anderem um die Frage, ob sich die Europäische Union noch stärker an den Bemühungen für einen Frieden beteiligen kann. Zudem soll eine langfristige Strategie verabschiedet werden, in der es auch um Wiederaufbau-Hilfen nach einem Ende des Konflikts geht. Als Diskussionsgrundlage dient ein Papier der EU-Außenbeauftragten Mogherini. Die Außenminister wollen auch eine internationale Hilfskonferenz für Syrien vorbereiten, die am Mittwoch in Brüssel stattfindet.



Als Gast nimmt der Generalsekretär der Arabischen Liga, Gheit, an dem Außenministertreffen teil. Weitere Themen sind die Konflikte im Jemen und in Libyen.