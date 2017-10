Die Finanzminister der 28 EU-Mitgliedsstaaten beraten heute in Luxemburg über eine stärkere Besteuerung großer Internet-Konzerne wie Apple, Facebook oder Google.

Mehrere Länder - darunter Deutschland - fordern, dass künftig die in Europa erzielten Umsätze und nicht wie derzeit die Gewinne besteuert werden. Hintergrund ist, dass die US-Digitalunternehmen ihren europäischen Hauptsitz oft in Steueroasen wie Irland haben, obwohl ihre Geschäftsaktivitäten weit über dessen Grenzen hinausreichen. Nach Auffassung der Europäischen Kommission muss Irland etwa vom Apple-Konzern 13 Milliarden Euro wegen unzulässig gewährter Steuervorteile eintreiben. Die Regierung in Dublin wehrt sich gegen diese Forderung und lehnt zusammen mit anderen Staaten auch die neuen Steuervorschläge ab. Beschlussfassungen zur europäischen Steuerpolitik müssen einstimmig getroffen werden.