Die Innenminister der Europäischen Union beraten heute in Luxemburg über eine Reform der Asylpolitik.

Wegen des Streits über eine Quote zur Verteilung von Flüchtlingen auf die Mitgliedsländer kommt das Vorhaben seit 2016 kaum voran. Gegen eine verbindliche Quote wehren sich vor allem osteuropäische Länder wie Ungarn und Polen, zuletzt aber auch Österreich. Die Minister wollen außerdem über neue Regeln für die Vergabe von Visa zur Reise in die EU diskutieren. Die EU-Kommission hatte zuletzt vorgeschlagen, die Vergabe an die Zusammenarbeit der jeweiligen Länder bei der Rücknahme abgelehnter Asylbewerber zu knüpfen.

