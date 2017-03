Der Europäische Gerichtshof entscheidet am Vormittag darüber, ob die von deutschen Verbrauchern zu zahlenden Telefongebühren für 0180-Servicenummern von Unternehmen gesenkt werden müssen.

Hintergrund ist ein Verfahren am Landgericht Stuttgart. Darin hatte die Frankfurter Zentrale zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs das Elektronikunternehmen Comtech verklagt, weil Kunden für Anrufe über die 0180-Nummer mehr Gebühren zahlen müssen als für ein übliches Telefonat über das Festnetz. Der Generalanwalt des Gerichtshofs plädierte in seinen Schlussanträgen dafür, dass die Kosten eines Anrufs zu einer Kundendiensttelefonnummer nicht höher sein dürfen, als die eines gewöhnlichen Telefonats. In den meisten Fällen folgt der Europäische Gerichtshof den Anträgen seiner Generalanwälte.