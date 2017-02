Luxemburg Strafanzeige wegen Abgas-Betrug

Abgase kommen aus einem Auspuff (Marcus Führer/dpa)

Im Zusammenhang mit der Diesel-Abgas-Affäre bei Volkswagen hat Luxemburg Strafanzeige wegen Betruges gegen Unbekannt gestellt.

Das Verkehrsministerium reichte die Klage bei der Luxemburger Staatsanwaltschaft ein. Es sei sehr wahrscheinlich, dass bei Abgastests eine Abschalteinrichtung verwendet worden sei, hieß es zur Begründung. Daher solle die Genehmigung für Fahrzeuge mit dem betroffenen Motor zurückgezogen werden. Aus Unterlagen geht hervor, dass die Anzeige vor allem auf Audi zielt. Die VW-Tochter hatte einen Teil der in der Dieselaffäre in Verruf geratenen Motoren in Luxemburg testen und zertifizieren lassen.