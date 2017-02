Lyon Wahlkampf-Parteitag des Front National

Der Front National hält in Lyon einen Parteitag ab, um das Wahlprogramm der Vorsitzenden Marine Le Pen zu präsentieren. (AFP / Jeff Pachoud)

In Lyon wird der Parteitag des rechtspopulistischen Front National fortgesetzt.

Parteichefin Le Pen will am Nachmittag zu den Abgeordneten sprechen. Ihr Programm für den Präsidentschaftswahlkampf sieht unter anderem ein Referendum über einen Austritt Frankreichs aus der EU vor. Auch die Zusammenarbeit mit der NATO soll auf den Prüfstand. Le Pen will zudem im Falle eines Wahlsieges die Einwanderung massiv begrenzen und protektionistische Maßnahmen für die Wirtschaft des Landes beschließen.