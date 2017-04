Bei den Ausschreitungen vor dem Europa-League-Viertelfinale zwischen Olympique Lyon und Besiktas Istanbul hat die Polizei zwölf Personen festgenommen.

Wie die Präfektur Lyon mitteilte, handelte sich um Anhänger beider Teams. Es gab auch Verletzte, die aber meist an Ort und Stelle versorgt werden konnten. Zwei Personen wurden allerdings ins Krankenhaus gebracht.



Gestern Abend waren hunderte Fußballfans von Lyon im Stadion auf den Rasen geflüchtet, nachdem Besiktas-Anhänger Pyrotechnik und Gegenstände auf sie geworfen hatten, wie Gastgeber Olympique Lyon mitteilte. Im Internet kursierten zudem Videos, auf denen Tumulte auf den Tribünen zu sehen sind. Das Spiel konnte erst mit 45-minütiger Verspätung angepfiffen werden und endete mit einem 2:1-Sieg für Lyon.



Schalke 04 verlor das Viertelfinal-Hinspiel in der Europa League bei Ajax Amsterdam mit 0:2. Den Deutschen droht nun das Aus in dem Wettbewerb.