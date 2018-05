Außenminister Maas sieht im Streit um das Atomabkommen mit dem Iran keine Annäherung an die USA. Der SPD-Politiker sagte nach einem Gespräch mit seinem Kollegen Pompeo in Washington, man schlage zwei völlig unterschiedliche Wege ein.

Weiterbetonte er, in dem Gespräch seien nur bekannte Positionen ausgetauscht worden. Maas stimmte aber Pompeos Vorschlag für ein gemeinsames Außenministertreffen mit Frankreich und Großbritannien zu. Zuvor hatte Maas bereits dem Sicherheitsberater von US-Präsident Trump, Bolton, gesagt, dass die europäischen Partner an dem Atomvertrag festhielten. Die USA hingegen sind aus dem Abkommen ausgestiegen und kündigten neue Sanktionen gegen die Führung in Teheran an.



Das geistliche Oberhaupt des Iran, Ajatollah Chamenei, nannte den Europäern Bedingungen für den Verbleib seines Landes im Atomabkommen. Unter anderem verlangte er eine Garantie der EU, dass der Iran weiterhin sein Öl verkaufen könne. Außerdem sollen europäische Banken den Handel mit dem Iran absichern. Darüber hinaus lehnte er neue Verhandlungen über das ballistische Raketenprogramm Teherans ab.

