Bei der Polizei und den Sicherheitsbehörden fehlen nach Angaben von Justizminister Maas 15.000 Stellen.

Weitere 2.000 Stellen müssten in der Justiz geschaffen werden, sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke-Medien-Gruppe. Die Menschen könnten das Vertrauen in den Rechtsstaat verlieren, wenn sie den Eindruck bekämen, dass sie ihr Recht nicht durchsetzen könnten. Maas appellierte an die künftige Bundesregierung, höhere Investitionen in Polizei und Justiz einzuplanen. Bessere Gesetze nutzten nichts, wenn sie nicht ordentlich vollzogen würden.



Gestern war bekannt geworden, dass die Polizisten in Deutschland im vergangenen Jahr mehr als 22 Millionen Überstunden gemacht haben. Die Gewerkschaft der Polizei verlangte deshalb die Schaffung von 20.000 neuen Stellen.

Diese Nachricht wurde am 06.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.