Deutschland und Russland haben sich nach dem Ausstieg der USA hinter das Atomabkommen mit dem Iran gestellt.

Man sei sich einig, an dieser Vereinbarung festzuhalten, sagte Außenminister Maas beim Treffen mit seinem russischen Amtskollegen Lawrow in Moskau. Lawrow betonte, entscheidend sei, dass der UNO-Sicherheitsrat die Sanktionen gegen den Iran nicht wieder in Kraft setze. Mit Blick auf den Nahen Osten warnten beide Minister vor einer weiteren Eskalation des Konflikts zwischen dem Iran und Israel. Zudem vereinbarten sie, sich wieder verstärkt um eine Beilegung der Ukraine-Krise zu bemühen.



Maas und Lawrow räumten auch ein, dass es politische Differenzen zwischen Deutschland und Russland gibt. Gerade deshalb sei es wichtig, offen und klar miteinander zu sprechen. Um Spannungen abzubauen, vereinbarten die beiden Minister regelmäßige Treffen ihrer Staatssekretäre zu Sicherheitsfragen.

