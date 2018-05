Bundesaußenminister Maas fordert, dass die internationale Atomenergiebehörde die israelischen Vorwürfe gegen den Iran untersucht. Der SPD-Politiker sagte der "Bild"-Zeitung, die IAEA müsse schnellstmöglich Zugang zu den israelischen Informationen bekommen, um zu klären, ob es darin tatsächlich Hinweise auf einen Verstoß gegen das Atomabkommen gebe.

Israels Sicherheit stehe im Zentrum deutscher Politik, betonte Maas. Deshalb werde auch die Bundesregierung die israelischen Angaben genau analysieren. Die europäischen Unterzeichner des Atomvertrags mit dem Iran wollen auch nach den jüngsten Vorwürfen aus Israel an dem Abkommen festhalten. Die Regierungen Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens sprachen sich übereinstimmend dafür aus, das Abkommen von 2015 weiter umzusetzen.



Die EU-Außenbeauftragte Mogherini erklärte, die Angaben aus Israel wiesen nicht auf einen iranischen Verstoß gegen das Nuklearabkommen hin. Ähnlich äußerte sich die Internationale Atomenergiebehörde in Wien. Der russische Präsident Putin forderte ebenfalls ein Festhalten am Atomvertrag.



Ministerpräsident Netanjahu hatte gestern erklärt, seinem Land lägen Beweise vor, dass der Iran weiterhin geheime Pläne für ein umfangreiches Atomwaffenprogramm verfolge. Die iranische Regierung wies das als Propaganda zurück. US-Präsident Trump hält die israelischen Angaben dagegen für glaubhaft. Er muss bis zum 12. Mai entscheiden, ob er neue Sanktionen gegen den Iran verhängen will. Damit stünde das 2015 geschlossene Abkommen vor dem Aus.

