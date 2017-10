Das Bundesamt für Verfassungsschutz erhält nach den Worten von Behördenchef Maaßen oftmals von Asylbewerbern Hinweise auf mutmaßliche Islamisten.

Er halte weit über 80 Prozent dieser Hinweise für belastbar, sagte er der "Deutschen Welle". Maaßen erläuterte, in einigen Fällen kämen IS-Terroristen nach Deutschland mit dem Auftrag, Anschläge zu verüben. In anderen Fällen gebe es aber auch IS-Kämpfer, die Kriegsverbrechen begangen hätten und - als Asylsuchende getarnt - einreisten. So träfen in Flüchtlingsunterkünften in Deutschland Täter und Opfer aufeinander.