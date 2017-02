Maastricht Gauck mahnt EU-Regierungen zu besserer Informationspolitik

Bundespräsident Joachim Gauck würdigt den Maastricht-Vertrag (dpa / picture alliance / Rainer Jensen)

Bundespräsident Gauck hat anlässlich der Unterzeichnung des Maastricht-Vertrags vor 25 Jahren mehr Engagement für das europäische Projekt gefordert.

Europa müsse wieder zur Sache der Bürgerinnen und Bürger werden, sagte Gauck bei einem Festakt in der Universität Maastricht. Den Vertrag bezeichnete er als einen "Markstein des europäischen Vereinigungsprozesses". Er stehe aber auch für ein Projekt, das nicht vollendet sei und das auch Rückschläge verkraften müsse. Die EU stecke heute in der größten Vertrauenskrise seit ihrer Gründung. Daher sei es eine der wichtigsten Aufgaben der Regierungen, europäische Vorhaben zu erklären, ohne dabei übertriebene Erwartungen zu wecken. - Der Maastricht-Vertrag über die Europäische Union war am 7. Februar 1992 unterzeichnet worden. Mit ihm wurden die EU als politische Organisation gegründet und die Zusammenarbeit auf die Bereiche Außen- und Sicherheitspolitik sowie Justiz und Inneres ausgeweitet.