In der italienischen Stadt Macerata haben heute tausende Menschen an einer Kundgebung gegen Rassismus teilgenommen.

Sie folgten einem Aufruf von Nichtregierungsorganisationen, Antifa-Gruppen, Gewerkschaften und linken Parteien. Hintergrund ist die Serie von Schüssen eines Rechtsextremen auf Afrikaner am vergangenen Wochenende, bei dem sechs von ihnen verletzt wurden. Der Bürgermeister hatte sich gegen die Demonstration ausgesprochen und dies mit der Sorge vor Ausschreitungen begründet. Berichte über Zwischenfälle gab es indes nicht.



Bereits am Donnerstag hatten sich Rechtsextreme in Macerata versammelt. Dabei kam es zu Zusammenstößen mit der Polizei.

Diese Nachricht wurde am 10.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.