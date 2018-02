Eine Woche nach den Schüssen auf afrikanische Migranten in der italienischen Stadt Macerata haben tausende Menschen gegen Rassismus demonstriert.

Nach Angaben der Organisatoren nahmen zwischen 10.000 und 30.000 Menschen daran teil. Aus Angst vor Ausschreitungen blieben die Schulen geschlossen. Bürgermeister Carancini hatte die zuständigen Behörden vergeblich aufgerufen, alle Kundgebungen zu untersagen. Auch in anderen Städten des Landes fanden Proteste gegen Rassismus statt.



Vor einer Woche hatte ein Rechtsextremer in Macerata auf mehrere Afrikaner geschossen. Sechs Menschen wurden verletzt. Der 28-Jährige handelte nach eigenen Angaben aus Rache für den Tod einer 18-Jährigen, die vermutlich von einem nigerianischen Asylbewerber getötet worden war. In gut vier Wochen finden in Italien Parlamentswahlen statt.

Diese Nachricht wurde am 11.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.