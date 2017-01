Machtkampf in Gambia Senegal schickt Soldaten zur Unterstützung von Wahlsieger Barrow

Wahlsieger Adama Barrow spricht in der gambischen Botschaft in Dakar (Senegal). (dpa picture alliance / Str / Senegal government /AP)

Im Machtkampf um das Präsidentenamt im westafrikanischen Gambia hat der Senegal Soldaten in das Nachbarland geschickt.

Ein Armeesprecher erklärte, damit solle der gewählte Präsident Barrow unterstützt werden. Dieser war zuvor in der gambischen Botschaft im Senegal vereidigt worden. Dabei rief er die Streitkräfte seines Heimatlandes dazu auf, seine Präsidentschaft anzuerkennen und in ihren Kasernen zu bleiben.

Inzwischen erklärte auch der UNO-Sicherheitsrat einstimmig seine Unterstützung für Barrow. Der bisherige Staatschef Jammeh war im Dezember abgewählt worden, will seine Niederlage

aber nach 22 Jahren im Amt nicht anerkennen. Auch Vermittlungsbemühungen der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas blieben erfolglos.



Zuletzt hatte Jammeh den Ausnahmezustand erklärt und im Parlament einen Beschluss erwirkt, mit dem seine Amtszeit um drei Monate verlängert werden sollte.