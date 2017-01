Binnen weniger Stunden ist einer zunehmend fassungslosen Öffentlichkeit in den USA und im Ausland bewusst geworden, dass es sich bei der anstehenden Inauguration in Washington nicht um einen gewöhnlichen Amtswechsel handelt, sondern um einen tief greifenden Kulturwandel. Wenn Donald Trump am 20. Januar in das Oval Office einzieht, wird sich das Gesicht der Vereinigten Staaten fundamental verändern.

Am Dienstag sah man einen scheidenden Präsidenten Obama, der sich in einer großen versöhnenden Rede an sein Volk wandte und in würdevoller Haltung Abschied nahm. Am Mittwoch sah man einen Präsidenten in spe, Trump, der sich in einer Pressekonferenz unbeherrscht und dünnhäutig gab wie bei seinen schlimmsten Auftritten im Wahlkampf und sich erkennbar nicht im Griff hatte.

Kontrast zwischen Obama und Trump

Hier ein Barack Obama, der seinem Volk Mut macht und ihm die Zuversicht vermittelt, dass eine offene Gesellschaft ungeahnte Kräfte der Erneuerung und moralischen Stärke freisetzen kann. Dort ein Donald Trump, der die eigenen Geheimdienste mit den Organisationen Nazi-Deutschlands gleichgesetzt und Journalisten als Lügenpresse abkanzelt und als stinkenden Müllhaufen bezeichnet. Hier ein scheidender Präsident, der sich Sorgen um die Demokratie in seinem Land macht. Dort ein künftiger Präsident, der mit jedem Satz deutlich macht, wie berechtigt diese Sorgen sind.

Donald Trump hat noch gar nicht sein Amt angetreten, da beschleicht einen das Gefühl, dass diese Präsidentschaft an einem seidenen Faden hängt – und mit ihr das Ansehen, das Prestige, das Gewicht der Vereinigten Staaten von Amerika. Eine krisenhafte Stimmung hat sich bleischwer über das Land gelegt und die Frage steht im Raum, ob dieser Spuk nicht einfach vorüber gehen kann.

Bruch mit üblichen Konventionen

Der Spuk: Das ist der Bruch mit moralischen Werten, die sich auch an der bisher üblichen Praxis zeigten, öffentliches Amt und private Geschäfte fein säuberlich voneinander zu trennen. Donald Trump setzt sich über die massiven Bedenken von drohenden Interessenkonflikten hinweg – so, wie er seine Familie ins Weiße Haus holt, bereichert er sein Familienunternehmen um das Amt des Präsidenten-Bosses.

Donald Trump verkauft sein Unternehmen nicht und übergibt es auch nicht einem blind trust, wie das bisher üblich war – er überträgt die Unternehmensführung lediglich seinen Kindern und belässt es bei der Zusicherung, alles werde schon in Ordnung geben. Das ist in etwa so glaubhaft wie seine Behauptung, Barack Obama habe den IS gegründet.

Der Spuk: Das sind auch die Verdachtsmomente, die ein bisher unbestätigtes Geheimdienst-Dossier gegen ihn gerichtet hat. Besonders schwerwiegend der Vorwurf, es habe Kontakte seines Wahlkampfteams zu russischen Regierungs-Hackern gegeben, die Hillary Clinton diskreditieren und Donald Trump im Wahlkampf begünstigen sollten. Donald Trump hat mittlerweile eingestanden, dass Russland hinter den Cyberattacken stand. Der Frage nach den eigenen Russland-Kontakten ist er ausgewichen.

Schweigen und Wegducken

Vielsagend das Schweigen auf dem Kapitol, wenn es um die emsigen Ermittlungen geht, die die US-Geheimdienste unter Hochdruck anstellen. Peinlich das Wegducken der Republikaner als Antwort auf die Forderung, jetzt und sofort einen überparteilichen Untersuchungsausschuss ins Leben zu rufen.

Die Uhr läuft: Wenn bis zum 20. Januar aus den Verdachtsmomenten keine Beweise geworden sind, ist Donald Trump Präsident. Und die Akte Russland verschwindet noch am selben Tag als "top secret" in der Schublade der Staatsgeheimnisse.

Thilo Kößler (Deutschlandradio - Bettina Fürst-Fastré)Thilo Kößler begann nach einem Geschichtsstudium seine Rundfunk-Laufbahn 1978 als Reporter im Studio Nürnberg des Bayerischen Rundfunks. 1987 wechselte er als Zeitfunk-Redakteur zum SDR nach Stuttgart und war von 1990 bis 1996 ARD-Hörfunk-Korrespondent für den Nahen Osten am Standort Kairo. Seit 1998 arbeitete er als Redakteur im Deutschlandfunk, zunächst im Zeitfunk, dann als Leiter der Europaredaktion. Ab 2007 war er Leiter der Abteilung "Hintergrund". Seit Juni 2016 ist er USA-Korrespondent von Deutschlandradio mit Sitz in Washington.