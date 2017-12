Der französische Präsident Macron hat an die Bürger in Europa appelliert, an der Reform der Europäischen Union mitzuarbeiten.

Ziel sei es, den europäischen Ehrgeiz wiederzufinden, um ein souveränes, vereinteres und demokratischeres Europa zu schaffen, sagte Macron in seiner Neujahrsansprache. Alle müssten dafür einstehen und dürften Nationalisten und Skeptikern nicht nachgeben. Von besonderer Bedeutung sei in dieser Hinsicht die Zusammenarbeit mit Deutschland, betonte Macron.



Bundeskanzlerin Merkel erklärte in ihrer Ansprache zum Neuen Jahr, die Zukunft Deutschlands sei untrennbar mit der Zukunft Europas verbunden. 27 Staaten in Europa müssen stärker denn je dazu bewogen werden, als eine Gemeinschaft zusammenzuhalten. Das werde die entscheidende Frage der nächsten Jahre sein.

