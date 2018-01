Frankreichs Präsident Macron hat an die Bürger in Europa appelliert, an der Reform der EU mitzuarbeiten.

Ziel sei es, den europäischen Ehrgeiz wiederzufinden, um ein souveränes, vereinteres und demokratischeres Europa zu schaffen, sagte Macron in seiner Neujahrsansprache. Alle müssten dafür einstehen und dürften Nationalisten und Skeptikern nicht nachgeben. Von besonderer Bedeutung sei in dieser Hinsicht die Zusammenarbeit mit Deutschland, betonte Macron.



Bundeskanzlerin Merkel hatte in ihrer Ansprache zum Jahreswechsel erklärt, die Zukunft Deutschlands sei untrennbar mit der Zukunft Europas verbunden.

