Macron bei Trump Herzlich im Umgang - inhaltlich weit auseinander

Emmanuel Macron ist der erste Gast, für den Donald Trump einen offiziellen Staatsbesuch ausrichtet. So herzlich sich die beiden beim Treffen in Washington zeigten, so weit sind sie in vielen politischen Fragen auseinander: etwa beim Atom-Vertrag mit dem Iran oder dem Handel mit Europa.

Von Jan Bösche

