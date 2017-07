Vor dem deutsch-französischen Ministerrat hat Frankreichs Präsident Macron an Deutschland appelliert, sich stärker für Investitionen in Europa einzusetzen.

Er wolle zwar keine Lektionen erteilen, sagte Macron in Zeitungs-Interviews. Aber man müsse herausfinden, welches Szenario in gesamtwirtschaftlicher Hinsicht geeignet sei. Macron bekräftigte zudem seine Forderung nach einer Erneuerung der EU. Europa sei auf das Versprechen von Frieden, Fortschritt und Wohlstand gegründet. Heute brauche man eine Vision, um dieses Versprechen zu erneuern.



Der CDU-Europaabgeordnete Brok forderte, Macron bei seinen Reformbemühungen stärker zu unterstützen. Brok sagte im Deutschlandfunk, dies sei die Chance, zusammen mit Frankreich wieder eine gemeinsame europäische Führungspolitik zu betreiben. Um die EU voranzubringen, müsse sich auch Deutschland bewegen. Dabei sei es wichtig, auch kleinere Länder an den Prozessen zu beteiligen und niemanden auszuschließen. Zum deutsch-französischen Ministerrat reist heute Bundeskanzlerin Merkel gemeinsam mit Außenminister Gabriel, Verteidigungsministerin von der Leyen und Finanzminister Schäuble nach Paris.