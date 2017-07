Im Rahmen des deutsch-französischen Ministerrats hat Präsident Macron Bundeskanzlerin Merkel im Elysée-Palast empfangen.

Zu dem Treffen werden weitere Minister erwartet, darunter Außenminister Gabriel, Verteidigungsministerin von der Leyen und Finanzminister Schäuble. Auf der Sitzung soll es um die Verteidigungspolitik sowie die Wirtschafts- und Finanzpolitik in der Europäischen Union gehen.



In Zeitungs-Interviews appellierte Macron an Deutschland, sich für mehr Investitionen in Europa einzusetzen. Er wolle zwar keine Lektionen erteilen, aber man müsse herausfinden, welches Szenario in gesamtwirtschaftlicher Hinsicht geeignet sei. Macron bekräftigte zudem seine Forderung nach einer Erneuerung der EU. Der CDU-Europaabgeordnete Brok sprach sich dafür aus, Macron bei seinen Reformbemühungen stärker zu unterstützen. Brok sagte im Deutschlandfunk, dies sei die Chance, zusammen mit Frankreich wieder eine gemeinsame europäische Führungspolitik zu betreiben.



Ebenfalls in Paris eingetroffen ist US-Präsident Trump. Er wird am Nachmittag von Macron empfangen und nimmt morgen an der Militärparade anlässlich des französischen Nationalfeiertags teil.