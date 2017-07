Darf ein Demokrat einem Populisten eine große Bühne geben für den ganz großen Auftritt? Aber ja! Zugegeben: Zunächst ist man zögerlich, dergleichen wirklich gut zu finden. Bei näherem Hinsehen aber zeigt sich: Emmanuel Macrons Vorstoß ist aufgegangen. Macron hat Donald Trump - mit gutem Gespür für den richtigen Moment - aus der internationalen Isolation, in die sich der mit seinem Auftritt beim G20-Gipfel endgültig hineinmanövriert hatte, sogleich wieder herausgeholt. Durch eine Charmeoffensive der besonders raffinierten Sorte: Es sei Frieden zwischen uns - dies die Botschaft.

Schon der Anlass für die Einladung - das gemeinsame Gedenken an den Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg vor 100 Jahren - hielt für Trump kaum diplomatische Hürden bereit. Auch das Besuchsprogramm war moderat gehalten: das Grabmal Napoleons, das Grabmal des französischen Marschalls Foch, der im Ersten Weltkrieg auch amerikanische Truppen zum Sieg geführt hatte, das Restaurant auf dem Eiffelturm, die Truppenparade zum Nationalfeiertag. Keine Interviews, keine Reden, politische Gespräche nur über Themen, bei denen Einigkeit herrscht: der Krieg in Syrien, der Kampf gegen internationalen Terrorismus.

Freundschaft - der Nationen, wohlgemerkt

Unentwegt sprach Macron von der "Freundschaft", noch das gemeinsame Abendessen sollte ausdrücklich ein "diner d’amis", ein "Essen unter Freunden" sein. Dabei sprach Macron nie von einer persönlichen Freundschaft, eher betonte er, sie beide seien ja doch die Repräsentanten zweier Nationen, die seit Jahrhunderten durch freundschaftliche Beziehungen verbunden wären, die längste Allianz unterhalte Frankreich doch mit den USA.

Donald Trumps Bemerkungen über die Figur der Präsidentengattin Brigitte lächelte Macron kurzerhand weg, Trumps intellektuell wahrlich überschaubares Schwadronieren über das Pariser Klimaabkommen, bei dem "noch etwas passieren könnte", wenn "noch etwas passieren" würde, wäre das "wunderbar", wenn nicht, sei das "auch okay" - jede Peinlichkeit bügelte Macron sofort aus, sprach allenfalls nüchtern von "gegensätzlichen Auffassungen", die aber die "Freundschaft" überhaupt nicht beeinträchtigen könnten.

Macron mausert sich zum Chefdiplomaten

Immer und immer wieder führte Macron seinem Gast aus europäischer Perspektive die lange und bedeutungsvolle Geschichte der gemeinsamen Beziehungen vor Augen, sprach ihn als Amtsnachfolger großer US-Präsidenten an, machte ihn so zum Teil der französisch-amerikanischen Geschichte, band ihn, zumindest für zwei Tage, wieder ein ins Konzert des Westens und der westlichen Werte – ein Meisterstück individueller Diplomatie.

Seine "America-first"-Politik wird Donald Trump jetzt nicht gleich ändern, aber mit ihm auf diese Weise ins Gespräch zu kommen, könnte zukunftsträchtiger sein als jene schroffe Ablehnung, die die regierungserfahrene Bundeskanzlerin Merkel gegenüber Donald Trump an den Tag legte. Emmanuel Macron hat, innerhalb weniger Wochen mit Wladimir Putin und Donald Trump schon die Präsidenten der beiden wichtigsten Großmächte als Gäste empfangen. Es ist erstaunlich: Kaum im Amt, spielt Macron in der europäischen Diplomatie schon eine zentrale Rolle.