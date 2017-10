Die spanische Justiz geht weiter gegen katalanische Separatisten vor.

Das Oberste Gericht ordnete die Festnahme der Spitzen von zwei Organisationen an, die sich für eine Unabhängigkeit der Region eingesetzt hatten. Diese sollten für die Dauer der Ermittlungen wegen aufrührerischen Verhaltens in Gewahrsam bleiben. Beide Männer waren an den Planungen für das Unabhängigkeitsreferendum am 1. Oktober beteiligt, das nach Darstellung der Regierung in Madrid illegal war.



Zuvor hatte das Gericht angeordnet, dass der Chef der katalanischen Polizei wegen Ermittlungen gegen ihn seinen Reisepass abgeben muss. Allerdings muss er nicht in Untersuchungshaft.