Die Regionalpräsidentin von Madrid, Cifuentes, ist nach einer ganzen Reihe von Vorwürfen gegen sie zurückgetreten.

Die 54-jährige Politikerin bezeichnete sich selbst als Opfer von Lynchjustiz und erklärte, ihr ganzes Leben werde in Frage gestellt. Cifuentes gehört der konservativen Regierungspartei PP an und steht seit Wochen in der Kritik. Zunächst ging es dabei um den Vorwurf, dass ihr Universitätsabschluss erschlichen gewesen sein könnte. Heute tauchten dann noch Videoaufnahmen auf, die sie vor sieben Jahren beim Diebstahl von Kosmetik zeigen sollen. Dazu erklärte Cifuentes, es handele sich um einen unbeabsichtigten Irrtum ihrerseits.

