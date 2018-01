Die spanische Regierung hat Pläne des früheren katalanischen Regionalpräsidenten Puigdemont zurückgewiesen, im Falle einer Wiederwahl vom Exil in Belgien aus zu regieren.

Regierungssprecher Mendez de Vigo sagte wörtlich: "Das wird nicht passieren." Er drohte statt dessen an, dass Madrid wieder die Regierungsgeschäfte in Katalonien übernehmen und notfalls Neuwahlen ausrufen könne, sollte die festgefahrene Situation andauern.



Puigdemont hält sich immer noch in Brüssel auf, da ihm bei einer Rückkehr nach Spanien eine Haftstrafe droht.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.