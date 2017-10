Die spanische Zentralregierung hat vor einer wirtschaftlichen Rezession durch die Katalonien-Krise gewarnt.

Vize-Regierungschefin Sáenz sagte in Madrid, wenn die katalanischen Separatisten ihre Unabhängigkeitsbestrebungen nicht aufgäben, müsse die gesamtspanische Wirtschaftsprognose für 2018 möglicherweise nach unten korrigiert werden. Vor allem in Katalonien gingen die Investitionen wegen der unsicheren Lage zurück, beonte sie. Dort erlebe etwa der Tourismussektor derzeit einen Einbruch um 20 bis 30 Prozent.



Bislang haben rund 40 katalanische Unternehmen ihren Hauptsitz in andere spanische Regionen verlegt.