Das spanische Staatsgericht in Madrid hat den abgesetzten katalanischen Regionalpräsidenten Puigdemont für heute zur Vernehmung vorgeladen.

Der Politiker hält sich derzeit in Belgien auf und kündigte an, nicht nach Madrid zu reisen. Puigdemont ist unter anderem der Rebellion und der Auflehnung gegen die Staatsgewalt angeklagt. Sollte die spanische Justiz einen internationalen Haftbefehl gegen ihn erwirken, müsste die belgische Polizei den katalanischen Politiker festnehmen.



Vorgeladen sind in Madrid auch mehrere Mitglieder von Puigdemonts bisheriger Regierung und Abgeordnete des aufgelösten katalanischen Regionalparlaments.