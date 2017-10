Die Kulturwissenschaftlerin Stefanie Lohaus hat nach den Vorwürfen gegen den US-Filmproduzenten Harvey Weinstein mehr Vorbeugung gegen sexuelle Belästigung und Gewalt gefordert.

Zunächst müsse man sich darüber bewusst werden, dass diese dazu dienten, "Frauen auf ihren Platz zu verweisen und zu verunsichern", sagte die Mitherausgeberin des Missy Magazine im Deutschlandfunk. Anschließend müsse über Geschlechterrollen und Machtverhältnisse in der Gesellschaft diskutiert werden. Das System Weinsteins sei unter anderem toleriert worden, weil der Filmproduzent eine Machtposition innegehabt habe. Einen möglichen Lösungsansatz sieht Lohaus in Sozialarbeit.



In Deutschland habe die Aufschrei-Debatte im Jahr 2013 für das Thema sexuelle Belästigung und Gewalt gegen Frauen sensibilisiert. Dadurch gebe es heute weniger Abwehrmechanismen in Form von Vorwürfen gegen Frauen, etwa dass sie aufgrund von anzüglicher Kleidung selbst schuld seien. Als positiv bewertet die Kulturwissenschaftlerin außerdem, dass die Reform des Sexualstrafrechts im vergangenen Jahr feministischen Expertisen weitgehend gefolgt sei. Zum ersten Mal habe man das Konsensprinzip berücksichtigt, also dass Frauen sexuelle Handlungen nicht nach Beginn mit einem "Nein" stoppen müssten, sondern dass vorher ihre Einwilligung nötig sei.



Mit Blick auf Männer, die im Netz unter dem Hashtag #metoo Frauen zur Seite springen, sagte Lohaus, kurzfristige Mitleidsbekundungen reichten nicht. Die Gesellschaft stehe vor einem langwierigen Prozess, da sexuelle Belästigung und Gewalt eingewoben seien in die Kultur. Es mache sie aber mutig, dass solche Fälle immer häufiger an die Öffentlichkeit gelangten, sagte Lohaus.