In der Bundesrepublik leben offenbar hunderte Angehörige des kalabrischen Mafia-Clans ’Ndrangheta.

Der Journalist und Mafia-Experte David Klaubert sagte im Deutschlandfunk, laut Unterlagen des Bundeskriminalamtes seien den deutschen Sicherheitsbehörden 353 mutmaßliche Mafia-Angehörige bekannt. Die Dunkelziffer sei aber weitaus höher.



Die ’Ndrangheta bewege sich in Deutschland auf zwei Ebenen, so Klaubert. Die meisten Mitglieder gingen einer geregelten Arbeit nach, etwa als Gastronomiebetreiber oder im Baugewerbe. Unter diesem Deckmantel fänden die illegalen Aktivitäten statt, zum Beispiel Rauschgifthandel, Betrug der Geldwäsche.



Auch in der Schutzgelderpressung sei die ’Ndrangheta aktiv. Sie funktioniere in Deutschland nicht über eine direkte Zahlung, sondern indem die Mafia italienische Gastwirte zwinge, überteuerte und qualitativ minderwertige Lebensmittel wie Olivenöl, Wein, Pizzateig oder Milchprodukte zu kaufen. Keines der von Klaubert interviewten mutmaßlichen Opfer habe sich an die Polizei gewandt. Sie verharmlosten die Erpressungen eher - vermutlich aus Angst vor der als gewaltbereit bekannten ’Ndrangheta.



Den Fortschritt im Kampf gegen die Mafia bewerte Klaubert als mäßig. So sei bei den gemeinsamen Razzien der deutschen und italienischen Polizei im Januar hauptsächlich der ’Ndrangheta-Clan Farao-Marincola Nordkalabrien betroffen gewesen. Es gebe aber allein in Kalabrien etwa 200 andere Mafia-Clans, die dieses Lücke problemlos füllen könnten. Außerdem müsse sich erst zeigen, ob die Beweise in Italien vor Gericht Bestand hätten.



Bei der Razzia waren in Deutschland und Italien mehr als 170 Menschen festgenommen worden, elf davon hierzulande. Der Großteil soll nach Italien überstellt werden.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.