Prince Charles sei der lebende Beweis, dass man gleichzeitig bekannt und bedeutungslos sein kann, sagte Mads Pankow, Herausgeber der Zeitschrift "Die Epilog" im Deutschlandfunk. Die Macher des Magazins für Gegenwartskultur hätten das Gefühl, die Welt befinde sich in einem Umbruch. Zwar versuchten alle ständig, Bedeutung durch Geld, gute Taten und Sportlichkeit zu kompensieren, scheiterten aber an der Indifferenz. Youtuber und Influencer zählten in Pankows Augen deshalb auch nicht zu jenen, die gesellschaftlichen Fortschritt symbolisierten.