Mit einem Festkonzert in Magdeburg hat das Telemannjahr zu Ehren des Kirchenmusikers Georg Philipp Telemann begonnen.

In Magdeburg werde das Erbe des Komponisten seit vielen Jahren mit großem Engagement gepflegt, sagte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff. So vertiefe beispielsweise das Telemann-Zentrum die Forschung zu seinem Wirken in der Kirchenmusik.



Bis zum 26. Juni sind unter dem Motto "Telemania" Dutzende Veranstaltungen in der Landeshauptstadt geplant- darunter Konzerte und Theaterstücke. Der 1681 in Magdeburg geborene Barock-Komponist starb vor 250 Jahren in Hamburg.