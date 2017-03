Der Andrang von Migranten aus Algerien, Marokko und Tunesien ist nach Presseinformationen deutlich zurückgegangen. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge habe 2016 noch 8.000 Menschen aus den Maghreb-Staaten neu registriert, schreibt die "Bild"-Zeitung.

Ein Jahr zuvor seien es noch 25.000 gewesen. Der Bundesrat will morgen über die Anerkennung der Maghrebstaaten als sichere Herkunftsländer entscheiden. Nach derzeitigem Stand will bis auf das grün-schwarze Baden-Württemberg kein Bundesland mit grüner Regierungsbeteiligung zustimmen. Damit gibt es aller Voraussicht nach keine Mehrheit für den Plan. Kritik an der Haltung der Grünen üben vor allem Union und FDP.