Am heutigen Tag der Arbeit rufen die Gewerkschaften bundesweit zu Demonstrationen auf.

Sie stehen in diesem Jahr unter dem Motto "Solidarität, Vielfalt, Gerechtigkeit". Die zentrale DGB-Kundgebung ist in Nürnberg. Zu den Forderungen gehört neben einer engagierteren Sozialpolitik auch ein schärferes Vorgehen gegen Ausgrenzung und gesellschaftliche Spaltung. In ihrem Aufruf fordern die Gewerkschaften "klare Kante gegen Rassismus und extreme Rechte". Die SPD erklärte, der 1. Mai sei auch ein Tag gegen Rassismus und Antisemitismus.



In Berlin-Wedding demonstrierten bereits am Vorabend rund 2.000 Menschen gegen steigende Mieten. Nach Angaben der Polizei war die Lage in der Hauptstadt am Abend friedlich.

Diese Nachricht wurde am 01.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.