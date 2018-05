In Berlin ist die Demonstration linker Gruppen am Tag der Arbeit zum ersten Mal seit Jahren weitgehend friedlich verlaufen.

Die Polizei zog vorläufig eine positive Bilanz. Vereinzelt seien Beamte mit Flaschen beworfen und Rauchbomben gezündet worden, sagte ein Sprecher. Insgesamt habe es aber deutlich weniger Straftaten als im vergangenen Jahr gegeben. Die Zahl der Festnahmen bewege sich derzeit im unteren zweistelligen Bereich.



An der sogenannten "revolutionären 1. Mai-Demonstration" hatten am Abend laut Polizei etwa 6.000 Menschen teilgenommen. In Hamburg waren es etwas mehr als 2.000. Auch dort wurden keine größeren Zwischenfälle gemeldet.

Diese Nachricht wurde am 02.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.