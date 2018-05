In Berlin ist die Demonstration linker Gruppen am Tag der Arbeit nicht so gewalttätig verlaufen, wie in den Jahren zuvor.

Die Polizei erklärte, vereinzelt seien zwar Beamte mit Flaschen beworfen und Rauchbomben gezündet worden. Insgesamt habe es aber deutlich weniger Straftaten gegeben. An der Kundgebung hatten gestern Abend etwa 6.000 Menschen teilgenommen. In Hamburg waren es gut 2.000. Auch dort wurden keine schweren Zwischenfälle gemeldet.



In Paris kam es dagegen zu schweren Krawallen. Mehr als eintausend vermummte Randalierer warfen Steine auf Polizisten, steckten Autos in Brand und verwüsteten ein Schnellrestaurant. Es gab rund 300 Festnahmen.

