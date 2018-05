In Mainz ist der Arbeitskreis Steuerschätzung zusammengekommen, um seine neue Prognose über die künftigen Steuereinnahmen des Staates zu erstellen.

Die Schätzungen sind Grundlage der Haushaltsplanung von Bund, Ländern und Kommunen. Deren Vertreter gehören dem Arbeitskreis ebenso an wie Fachleute von Wirtschaftsinstituten und Behörden. Am Mittwoch will Bundesfinanzminister Scholz die Ergebnisse bekanntgeben.



Nach Informationen des "Handelsblatts" kann der Staat für die kommenden fünf Jahre mit rund 60 Milliarden Euro mehr an Steuereinnahmen rechnen als bisher erwartet. Die Zeitung beruft sich auf Vorlagen der Steuerschätzer. Grund für die Mehreinnahmen sei die vermutlich weiterhin gute Konjunktur.

Diese Nachricht wurde am 07.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.