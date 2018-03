In Mainz haben tausende Menschen bei einem Trauerzug durch die Innenstadt Abschied von Kardinal Lehmann genommen.

Der langjährige Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz war am 11. März im Alter von 81 Jahren gestorben. An einem Requiem im Mainzer Dom nehmen zahlreiche Ehrengäste aus Politik und Kirche teil, unter anderem Bundespräsident Steinmeier. Nach dem Gottesdienst wird Lehmann in der Bischofsgruft des Doms beigesetzt.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.