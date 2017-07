Bei einem Fußballspiel in Malawi sind acht Menschen im Gedränge ums Leben gekommen, darunter sieben Kinder.

Wie die Polizei in dem südostafrikanischen Land mitteilte, wurden im Nationalstadion in der Hauptstadt Lilongwe außerdem fast 70 Menschen verletzt. Wie genau es zu dem Unglück kommen konnte, sei noch nicht geklärt. In dem Stadion fand ein Freundschaftsspiel zwischen zwei malawischen Fußballclubs statt. Anlass war der Tag der Unabhängigkeit von Großbritannien.