Malaysia Chemie-Kampfstoff an Leiche von Halbbruder Kims gefunden

Südkoreanische TV-Nachrichten berichten über den Mord an Kim Jong-Nam. (AFP / Jung Yeon-Je)

Der Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un ist offenbar mit dem Nervengift VX ermordet worden.

Malaysische Ermittler fanden Spuren der hoch toxischen Substanz am Leichnam des 45-jährigen. Kim Jong Nam war am 13. Februar am Flughafen von Kuala Lumpur zusammengebrochen und wenig später gestorben. Die malaysische Polizei vermutet, dass er im Auftrag Nordkoreas ermordet wurde. Mehrere Verdächtige wurden bereits festgenommen, nach vier weiteren wird gefahndet.